Исполняющим обязанности председателя областного комздрава назначен экс-главврач Кировской больницы

Бывший главный врач Кировской межрайонной больницы Александр Жарков получил пост исполняющего обязанности председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области, рассказала 10 ноября пресс-служба региональной администрации.

Как сообщается, в период пандемии Жарков "проявил себя как отличный организатор", при этом он "тщательно формирует и ценит коллектив, нацелен на развитие и проектную работу". Его кандидатура направлена на утверждение в Минздрав в качестве руководителя отрасли здравоохранения области, добавили в администрации.

Прежний глава областного комздрава Сергей Вылегжанин покинул свой пост в середине октября, проработав в своей должности восемь лет. С этого времени почти месяц временно исполняющим обязанности главы комитета был Егор Власов, до того момента бывший зампредом комитета.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"