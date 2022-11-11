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Новости 10:41

Смольный выделил средства на софинансирование дорог, ведущих к садоводствам Ленобласти

фото ЗакС политика Смольный выделил средства на софинансирование дорог, ведущих к садоводствам Ленобласти

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил выделение денег на содержание автомобильных дорог общего пользования, которые подводят к садоводствам на территории Ленинградской области, передает пресс-служба Смольного. Решение продиктовано тем, что большинство садоводов имеют петербургскую прописку.

В рамках соглашения о софинансировании подрядчики должны будут привести в порядок 85 дорог. По расчетам чиновников, это принесет пользу жителям более 86 тысяч дачных участков.

Субсидии, которые город направит в соседний регион на дорожную инфраструктуру, в следующем году составят 400 млн рублей, в 2024 году — более 346,1 млн рублей и в 2025 году — 300 млн рублей. 


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