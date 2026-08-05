Доходы Петербурга выросли на 6,8% по сравнению с прошлым годом

За первые семь месяцев 2026 года в бюджет Петербурга поступило 861,7 млрд рублей, что составляет 58,9% годового плана, сообщил 4 августа вице-губернатор Алексей Корабельников в соцсетях. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы бюджета выросли на 6,8%.

Собственные доходы Петербурга составили 840,3 млрд рублей. Почти 70% из них обеспечили НДФЛ и налог на прибыль организаций. Наибольший рост поступлений зафиксировали по имущественным налогам. Они увеличились на 27% по сравнению с январем-июлем 2025 года.

Расходы бюджета за первые семь месяцев 2026 года составили 850,3 млрд рублей, что на 101,4 млрд рублей выше, чем годом ранее.

Ранее Петростат сообщал о росте основных экономических показателей Петербурга. По итогам первого полугодия 2026 года в Северной столице увеличился индекс промышленного производства на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру