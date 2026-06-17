Парламент утвердил доходы и расходы Петербурга в 2025 году

Законодательное собрание 17 июня в окончательном чтении утвердило закон об исполнении бюджета Петербурга в 2025 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Всего город за 2025 год заработал 1,41 трлн рублей, его расходы достигли 1,48 трлн рублей. Дефицит составил 65,1 млрд рублей. Доходная часть бюджета исполнена на 100,3%, расходная — на 99,7%.

Больше всего неосвоенных остатков чиновники Смольного зафиксировали у комитета по транспорту, комитета по строительству и у комитета по здравоохранению.

Документ представили на заседании 9 июня. Об основных параметрах бюджета докладывал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру