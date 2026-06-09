Заксобрание поддержало законопроект об исполнении бюджета за 2025 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 9 июня приняли в первом чтении проект закона об исполнении бюджета города в 2025 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ парламенту представил вице-губернатор Алексей Корабельников, курирующий финансовый блок.

Согласно документу, доходы Петербурга за прошедший год достигли 1,41 трлн рублей, а расходы увеличились до 1,48 трлн рублей. Дефицит зафиксировали на отметке в 65,1 млрд рублей. Накануне глава комитета финансов Светлана Енилина рассказывала об основных параметрах бюджета на заседании бюджетно-финансового комитета. Относительно 2024 года доходы города увеличились на 4,7%, а расходы – на 5,4%.

Еще перед депутатами с короткой справкой выступила заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга Юлия Русакова. Она рассказала о некоторых замечаниях к законопроекту.

Единственным записавшимся на выступление стал "Яблочник" Дмитрий Анисимов. Он настоял на корректировке подхода к использованию городскими властями средств из резервного фонда.

Накануне глава комитета финансов Светлана Енилина представила проект закона об исполнении бюджета на заседании БФК.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру