Енилина рассказала членам БФК об исполнении бюджета Петербурга в 2025 году

Бюджетно-финансовом комитет Заксобрания Петербурга 8 июня одобрил проект закона об исполнении бюджета в 2025 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об основных параметрах бюджета за прошедший год рассказала председатель комитета финансов Светлана Енилина. Также на заседании присутствовал вице-губернатор Алексей Корабельников и главы смольнинских комитетов.

Доходы Петербурга в 2025 году хотят зафиксировать на уровне 1,410 трлн. План по доходам полностью исполнен, отметила Енилина. Более 97% поступлений – собственные доходы. Еще 1,475 трлн – расходы. Дефицит по итогам года составит 65,1 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2026 года государственный долг Петербурга составляет 71,2 млрд рублей.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга Юлия Русакова рассказала о замечаниях к проекту. Некоторые проблемы с дебиторской задолженностью, низкой собираемостью арендных платежей. Также у ревизоров КСП возникли замечания к оценке эффективности государственных программ и другие вопросы. Препятствий для утверждения отчета в первом чтении в КСП не нашли.

Законопроект об исполнении бюджета за 2025 год собираются рассмотреть на пленарном заседании 9 июня.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру