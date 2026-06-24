Комфин оштрафовал 19 муниципалитетов на 14 млн рублей

Сокращение дотаций на общую сумму в 14 млн рублей получили 19 МО за нарушение обязательств по соглашениям о социально‑экономическом развитии и оздоровлении финансов муниципалитетов. Соответствующее распоряжение комитета финансов опубликовано 24 июня, обратил внимание канал "Вечерний Питер".

В список муниципалитетов вошли МО "Красненькая речка", МО "Екатерингофский", МО "Шувалово-Озерки", МО "Гражданка", МО "Прометей", МО "Гагаринское", МО "Ивановский", МО "Введенский", МО "Посадский", МО "Аптекарский остров", МО "Петровский", МО "Коломяги", МО "Волковское", МО "Литейный округ", МО "Смольнинское", МО "Поселок Петро-Славянка", МО "Поселок Понтонный", МО "Поселок Александровская" и МО "№ 7".

Самое большое сокращение в 2,7 млн рублей получило МО "Волковское" за проблемы с отчетностью, некачественное управление бюджетом и нарушение сроков предоставления документов комфину. По тем же причинам более чем на 1,3 млн рублей уменьшили бюджет МО "Смольнинское", МО "Литейный округ" и МО "Прометей". На сумму свыше миллиона рублей сократили дотации для МО "Екатерингофский" и МО "Поселок Петро-Славянка". Самому маленькому сокращению в 70 тысяч рублей подверглось МО "№ 7" за нарушения срока представления комфину документов о соответствии проекта местного бюджета требованиям российского законодательства.

В конце мая комфин представил отчет о качестве управления бюджетом петербургских муниципалов за 2025 год. На последних строчках среди прочих оказались МО "Волковское", МО "Литейный округ", МО "Смольнинское" и МО "Поселок Петро-Славянка". Последнее место заняло МО "Петровский", набравшее 66,2 из 100 баллов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру