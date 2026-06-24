Муниципал
ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 24 июня 2026, 12:59

Комфин оштрафовал 19 муниципалитетов на 14 млн рублей

фото ЗакС политика Комфин оштрафовал 19 муниципалитетов на 14 млн рублей

Сокращение дотаций на общую сумму в 14 млн рублей получили 19 МО за нарушение обязательств по соглашениям о социально‑экономическом развитии и оздоровлении финансов муниципалитетов. Соответствующее распоряжение комитета финансов опубликовано 24 июня, обратил внимание канал "Вечерний Питер".

В список муниципалитетов вошли МО "Красненькая речка", МО "Екатерингофский", МО "Шувалово-Озерки", МО "Гражданка", МО "Прометей", МО "Гагаринское", МО "Ивановский", МО "Введенский", МО "Посадский", МО "Аптекарский остров", МО "Петровский", МО "Коломяги", МО "Волковское", МО "Литейный округ", МО "Смольнинское", МО "Поселок Петро-Славянка", МО "Поселок Понтонный", МО "Поселок Александровская" и МО "№ 7".

Самое большое сокращение в 2,7 млн рублей получило МО "Волковское" за проблемы с отчетностью, некачественное управление бюджетом и нарушение сроков предоставления документов комфину. По тем же причинам более чем на 1,3 млн рублей уменьшили бюджет МО "Смольнинское", МО "Литейный округ" и МО "Прометей". На сумму свыше миллиона рублей сократили дотации для МО "Екатерингофский" и МО "Поселок Петро-Славянка". Самому маленькому сокращению в 70 тысяч рублей подверглось МО "№ 7" за нарушения срока представления комфину документов о соответствии проекта местного бюджета требованиям российского законодательства.

В конце мая комфин представил отчет о качестве управления бюджетом петербургских муниципалов за 2025 год. На последних строчках среди прочих оказались МО "Волковское", МО "Литейный округ", МО "Смольнинское" и МО "Поселок Петро-Славянка". Последнее место заняло МО "Петровский", набравшее 66,2 из 100 баллов.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Аптекарский остров
Пока еще нет голосов...
МО Введенский
Пока еще нет голосов...
МО Волковское
Пока еще нет голосов...
МО Гагаринское
Пока еще нет голосов...
МО Гражданка
Пока еще нет голосов...
МО Екатерингофский
Пока еще нет голосов...
МО Ивановский
Пока еще нет голосов...
МО Коломяги
Пока еще нет голосов...
МО Красненькая речка
Пока еще нет голосов...
МО Литейный округ
Пока еще нет голосов...
МО Петровский
Пока еще нет голосов...
МО Посадский
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Александровская
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Понтонный
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Петро-Славянка
Пока еще нет голосов...
МО Прометей
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Пока еще нет голосов...
МО Шувалово-Озерки
Пока еще нет голосов...
МО №7






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама