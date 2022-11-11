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Новости 11:17

После ремонта особняк Пашкова станет музыкальной площадкой

фото ЗакС политика После ремонта особняк Пашкова станет музыкальной площадкой

После реставрационных работ особняк Ивана Пашкова на Литейном проспекте, 39 приспособят под музыкальную площадку, которая станет одним из адресов фестиваля международного фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга", сообщает ТАСС. Мероприятие поддерживается комитетом по культуре и культурно-просветительским проектом "Открытый город".

Особняк Пашкова был построен в 1840-х годах по проекту архитектора Геральда-Юлиуса Боссе. Здание, в котором десятилетиями базировались различные государственные учреждения, также известно как дом Департамента уделов. Оно признано Минкультом объектом культурного наследия федерального значения.


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