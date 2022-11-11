Депутат Лантратова предложила запретить игры с ЛГБТ и насилием

Первый зампред комиссии Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") предложила ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх, сообщили 11 ноября "Известия". Свою инициативу она оформила в виде поправки ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.

По информации издания, инициатива Лантратовой предполагает введение наказания за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх наравне с принятыми в первом чтении законопроекта нормами. Так, за пропаганду игр в СМИ и интернете среди взрослых депутат предлагает штрафовать физлиц на сумму до 200 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму до 400 тысяч, а юрлиц — до четырех миллионов рублей. Максимальное взыскание за аналогичную пропаганду среди детей предполагает штрафы до 400 тысяч, 800 тысяч и пяти миллионов рублей соответственно.

Важность подготовленных поправок Лантратова объяснила отсутствием должного регулирования в игровой сфере. "Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, — пожаловалась она. — Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений". По ее мнению, отслеживание ЛГБТ-пропаганды в компьютерных играх необходимо "для обеспечения безопасности контента и сохранения здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента".

Также поправки Лантратовой предполагают запрет распространения компьютерных игр, пропагандирующих жестокость, насилие и порнографию, а также содержащих ненормативную лексику, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на документ. Также запрет грозит играм с информацией об изготовлении наркотиков и способах суицида, а также к тем, что способны склонить детей к противоправному поведению.

Законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду был принят Госдумой в первом чтении 27 октября. Норма предполагает установление ответственности за пропаганду не только среди несовершеннолетних, но также среди взрослых жителей России.