Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений преодолел 27 октября первое чтение в Государственной думе, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Авторами инициативы выступили в общей сложности 388 депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным.

"Депутаты Государственной думы на пленарном заседании единогласно приняли в первом чтении поправки в законодательство в части запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", — проинформировала пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предполагает запрет пропаганды нетрадиционных отношений не только среди несовершеннолетних, но также среди взрослых россиян, а заодно запрещает пропаганду педофилии и смены пола среди детей. Популяризацию ЛГБТ планируют наказывать штрафами в размере до пяти миллионов рублей.

Согласно проекту, доступ к подобной информации останется только на платных интернет-ресурсах, войти на которые можно будет лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст. "Там, где это технически сделать невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено", — уточнили в Госдуме.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин ранее объяснял необходимость принятия законопроекта намерением "защитить наших граждан и Россию от деградации и вымирания, от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами".

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 20 октября. Среди его авторов числятся девять депутатов от Петербурга.