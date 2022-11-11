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Новости 11:41

Кабмин переведет свыше миллиарда рублей на реконструкцию форта "Петр I"

фото ЗакС политика Кабмин переведет свыше миллиарда рублей на реконструкцию форта "Петр I"

Правительство выделило из своего резервного фонда 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию кронштадтского форта "Петр I", следует из сообщения пресс-службы кабмина от 11 ноября. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Форт "Петр I" признан памятником истории и культуры федерального значения и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, напомнили в правительстве. По завершении работ укрепление станет доступным для посещения туристами и местными жителями.

"Вместе со знаменитыми кронштадтскими фортами "Император Александр I" и "Кроншлот" "Пётр I" станет частью туристического кластера "Остров фортов", который создаётся по поручению президента", — поделились планами в кабинете министров. Сам проект предполагает создание городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром и иными объектами.

Ранее КГИОП поведал о начале реставрационных работ в церкви Знамения в Царском Селе.


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