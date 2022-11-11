Кабмин переведет свыше миллиарда рублей на реконструкцию форта "Петр I"

Правительство выделило из своего резервного фонда 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию кронштадтского форта "Петр I", следует из сообщения пресс-службы кабмина от 11 ноября. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Форт "Петр I" признан памятником истории и культуры федерального значения и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, напомнили в правительстве. По завершении работ укрепление станет доступным для посещения туристами и местными жителями.

"Вместе со знаменитыми кронштадтскими фортами "Император Александр I" и "Кроншлот" "Пётр I" станет частью туристического кластера "Остров фортов", который создаётся по поручению президента", — поделились планами в кабинете министров. Сам проект предполагает создание городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром и иными объектами.

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