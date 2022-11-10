В Пушкине началась реставрация Знаменской церкви

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщил 10 ноября о старте реставрационных работ в церкви Знамения поблизости от Царскосельского лицея.

За счет бюджета Петербурга по программе КГИОП планируется провести реставрацию и ремонт фасадов, крыши, фундаментов и дренажно-ливневой системы здания. Всего на эти цели заложено 117,1 миллиона рублей.

Также за счет городского бюджета идет подготовка проектной документации на реставрацию церковных интерьеров.

Как отметили в КГИОП, при обследовании здания в 2020 году специалисты выявили переувлажнение стен, разрушение кладки и штукатурной отделки, деформацию и коррозию кровли и поражение гнилью стропильной системы, а также сколы, трещины, биопоражения на колоннах, цокольных плитах и прочем.

"Металлодекор и художественное металлическое ограждение террасы будут отреставрированы в условиях мастерских, — заявили в комитете. — В течение трех столетий цвет фасадов многократно менялся, однако на сегодняшний день фасады церкви приближены к первоначальному виду. Проектом предусмотрено сохранение существующего желтовато-охристого оттенка здания с выделением деталей и откосов белым цветом и окраской кровли в светло-серый цвет".

Завершение работ намечено на 2024 год.

Днем ранее стало известно о начале реставрации главного здания духовной академии на Обводном канале, а до этого — о завершении работ на мостике XIX века в Александровском парке Царского Села.

Фото: kgiop.gov.spb.ru