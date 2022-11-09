В Петербурге начинается реставрация главного здания духовной академии

Петербургские чиновники выдали ордер на реставрационные работы в главном здании духовной академии (набережная Обводного канала, 7). Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Ремонт в доме-памятнике, включенном в реестр региональных объектов культурного наследия КГИОП, продлится до мая 2024 года. Заниматься им доверили ООО "Группа Спектр".

Здание академии построили в 1821 году по проекту Джакомо Кваренги и Луиджи Руска. Во владение церкви после большевистского периода оно вернулось только в 2013 году.

Нынешней осенью представители петербургской епархии прогнозировали, что комплексная реставрация зданий на Монастырском острове может занять три десятилетия. Речь идет о 13 объектах в Александро-Невской лавре и об 11 – в духовной академии.