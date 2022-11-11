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Новости 11:40

Прокуратура потребовала привести в порядок здание Сызранских бань

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала привести в порядок здание Сызранских бань

В Петербурге прокуратура вынесла представление гендиректору ООО "Санкорд" в связи с тем, что его организация ненадлежащим образом содержала здание Сызранских бань в Московском районе (Сызранская улица, 16), признанное региональным памятником. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка показала, что дом покрыт грязью и трещинами и потерял часть лепнины и отделочных слоев. Контрольное ведомство установило также, что пользователь объекта не согласовал с чиновниками реконструкцию крыльца. Наконец, во дворе бань складировался мусор.

Районная прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела по статье 7.13 КоАП (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия) и взяла на контроль устранение нарушений.


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