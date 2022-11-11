ЕСПЧ присудил компенсации пятерым защитникам Шиеса

Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсации пятерым экоактивистам, которые подвергались административным наказаниям в ходе своей борьбы против строительства "Экотехнопарка" на железнодорожной станции Шиес.

Как сообщает паблик "Комитет спасения Печоры", Вячеславу Олейнику, Галине Крюковой, Алексею Крюкову, Галине Кузнецовой и Виктору Козловскому присудили выплаты по 3900 евро.

В июне в России приняли закон о неисполнении всех решений Страсбургского суда, принятых после 15 марта.

Напомним, что активисты протестовали против строительства у станции Шиес мусорного полигона больше года и в январе 2020-го добились своего: от проекта отказались, а поддерживавшие его главы Коми и Архангельской области ушли в отставку.