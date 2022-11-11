В Кремле заявили о невозможности изменения статуса Херсонской области

Херсонская область включена в состав России, что нашло отражение в Конституции государства, и потому никаких изменений статуса региона быть не может, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

""Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости". Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, по-прежнему ли Россия считает своей всю территорию области и следует ли ждать изменений статуса правобережной части региона.

Песков также сообщил, что не считает унизительным отход российских войск на левый берег Днепра. При этом вопросы о подобном маневре он оставил без ответа, переадресовав их Министерству обороны.

"Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме. Здесь за какими-то расширяющими комментариями я попрошу обращаться в Министерство обороны", — звучат слова Пескова в изложении "Интерфакса". Пресс-секретарь президента напомнил, что предложение об отводе войск за Днепр на херсонском направлении исходило непосредственно от командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина и было поддержано министром обороны Сергеем Шойгу.

"Было [решение] министра обороны, поэтому я прошу обращаться в Министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме", — заключил Песков.

О решении Шойгу отвести войска на левый берег Днепра стало известно вечером 9 ноября. О необходимости этого решения ему докладывал Суровикин, который в частности упирал в своем выступлении на риск потерь и необходимость сохранения боеспособности армии.