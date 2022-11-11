Силовики допросили петербуржца по делу о фейках про армию из-за пацифистских листовок в почтовых ящиках

В Петербурге силовики задержали местного жителя по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за листовок с пацифистским содержанием в почтовых ящиках, рассказало 11 ноября "ОВД-Инфо"*.

Визит правоохранителей к петербуржцу состоялся утром, ему предъявили постановление о возбуждении уголовного дела и отвезли в Следственный комитет, рассказал горожанин правозащитникам, попросив не указывать его имя. В СК у задержанного спрашивали, чем он занимался 30-31 октября, а также выражали намерение снять у него отпечатки пальцев и изучить содержимое телефона. Петербуржец отказался, после допроса его отпустили без предъявления обвинений.

В августе на горожанина было заведено административное дело о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за пикета с пацифистским плакатом, уточнило "ОВД-Инфо"*.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов