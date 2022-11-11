За год Смольный планирует потратить на цифровизацию 3,6 млрд рублей

Вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин на проходящем в эти дни IT-форуме "Диалог" озвучил сумму, которую городское правительство готово выделить на расходы в сфере цифровизации в следующем году. Он констатировал, что программу не стали сокращать.

"Предполагается, что расходы составят порядка 3,6 млрд рублей на 2023 год. Но вот приоритеты внутри этой суммы могут поменяться. Вполне возможно, что мы будем усиливать направление "Безопасный город". Но баланс будет обеспечен", - приводит его слова ТАСС.

Профильный чиновник анонсировал создание в следующем году двадцати цифровых сервисов вдобавок к шестидесяти, функционирующим сегодня. По словам Казарина, в их число войдут чат-боты, а в целом новинки будут "тяжелее, чем первые". Часть их будет посвящена транспортным услугам и экологической безопасноси.