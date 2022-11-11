В Кронштадте растет число жалоб чиновникам на разбитые дороги

Врио главы Кронштадтского района Андрей Кононов рассказал, что получает многочисленные жалобы на состояние дорог. Некоторые из них пришли в негодность из-за транспортировки подводной лодки К-3, имевшей место ровно месяц назад. Речь идет об участке улицы Гидростроителей, а также о перекрестке улицы Литке и Кронштадтского шоссе.

"Есть замечания по работам. Довели претензии до сведения подрядчиков, чтобы устранили. Взял на контроль", - написал чиновник в пятницу на своей странице "ВКонтакте".

Отметим, что в своей нынешней должности Кононов находится меньше месяца. Руководить районом он стал после Олега Довганюка, перешедшего в комитет по труду и занятости.

фото: Андрей Кононов / ВКонтакте (скриншот видео)