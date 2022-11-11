В больнице № 15 начался снос старых корпусов

Снос старых корпусов под строительство нового начался в городской больнице № 15, сообщила 11 ноября пресс-служба комитета по здравоохранению. Согласно имеющимся планам, к 2024 году на месте существующих строений должен появиться корпус, рассчитанный более чем на 500 мест, а в 2025 году он должен быть введен в эксплуатацию.

"На общей площади 24 тысячи м2 планируется разместить современный травмоцентр с отделением челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургией, региональный сосудистый центр. Здесь же будет отделение онкогематологии с возможностью трансплантации костного мозга", — рассказали в комздраве.

Всего в больнице должны будут работать свыше 1 100 коек с возможностью оказания скорой и плановой помощи. Ожидается, что будут задействованы все направления, от общей хирургии и кардиологии до нейрохирургии и отделения сочетанной травмы.

В конце октября проект строительства нового корпуса больницы на месте трех существующих получил одобрение Госстронадзора.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале "Комздрав СПб"