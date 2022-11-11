Станцию метро "Ладожская" закроют на ремонт в феврале

Закрытие станции петербургского метро "Ладожская" на капитальный ремонт произойдет не позднее 8 февраля. На соответствующий тендер, размещенный на сайте госзакупок, обратил внимание РБК Петербург. Работы, на которые подрядчику отвели одиннадцать месяцев, обойдутся городскому бюджету в 2,35 млрд рублей.

За эти деньги он должен будет обновить полы и заполнения дверных и оконных проемов, приспособить наземный вестибюль для потребностей людей с ограниченными возможностями, привести в порядок фасады и реконструировать наклонный ход.

Заявки от компаний-соискателей принимаются до 28 ноября.

Первоначально намеченное на нынешний год закрытие "Ладожской" перенесли из-за неудовлетворительного состояния трамвайных путей: трамваи соединяют станцию с удаленными жилыми кварталами.