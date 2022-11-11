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Новости 18:57

Набиуллина считает ближайшее будущее "как никогда туманным"

фото ЗакС политика Набиуллина считает ближайшее будущее "как никогда туманным"

На проходящем в эти дни форуме Finopolis глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила свою оценку ближайших перспектив для России. Характеристика прозвучала в речи, посвященной ее бывшему коллеге Сергею Швецову, который уволился из Банка России вскоре после начала спецоперации на Украине.

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", - приводит ее слова РИА "Новости".

Накануне в кулуарах того же форума Набиуллина уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможности дальнейшего спада отечественной экономики, признавшись, что "не любит искать дно".


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