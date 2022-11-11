Правительство определилось со сведениями об иноагентах для публикации на сайте Минюста

Правительство утвердило 11 ноября список сведений об иностранных агентах, которые должны будут публиковаться Министерством юстиции в соответствующем едином реестре, сообщило ТАСС. Распоряжение вступит в силу с 1 декабря, одновременно с новым законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Сам закон был принят Госдумой в конце июня и подписан президентом Владимиром Путиным в середине июля. Среди прочего он предусматривает создание единого реестра иноагентов взамен существующих ныне четырех.

В случае с физлицом-иноагентом Минюст будет обязан указывать дату рождения, фамилию и имя (и также отчество при его наличии), ИНН и СНИЛС, а также основания для включения в перечень с указанием конкретных норм закона. Также министерство должно будет публиковать дату принятия решения о включении лица в список иноагентов и дату решения об исключении.

В случае с юридическими лицами, общественными и иными объединениями Минюст должен будет публиковать их полное наименование, причины включения в список, даты принятия основных решений и иные сведения.