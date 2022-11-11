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Новости 20:56

Правительство определилось со сведениями об иноагентах для публикации на сайте Минюста

фото ЗакС политика Правительство определилось со сведениями об иноагентах для публикации на сайте Минюста

Правительство утвердило 11 ноября список сведений об иностранных агентах, которые должны будут публиковаться Министерством юстиции в соответствующем едином реестре, сообщило ТАСС. Распоряжение вступит в силу с 1 декабря, одновременно с новым законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Сам закон был принят Госдумой в конце июня и подписан президентом Владимиром Путиным в середине июля. Среди прочего он предусматривает создание единого реестра иноагентов взамен существующих ныне четырех.

В случае с физлицом-иноагентом Минюст будет обязан указывать дату рождения, фамилию и имя (и также отчество при его наличии), ИНН и СНИЛС, а также основания для включения в перечень с указанием конкретных норм закона. Также министерство должно будет публиковать дату принятия решения о включении лица в список иноагентов и дату решения об исключении.

В случае с юридическими лицами, общественными и иными объединениями Минюст должен будет публиковать их полное наименование, причины включения в список, даты принятия основных решений и иные сведения.


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