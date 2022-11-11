Монастырь, Кремль, Мариуполь: Что известо о бизнесмене Орынчуке

фото пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Вечером 10 ноября в Москве арестовали петербургского предпринимателя Ивана Орынчука из-за якобы мошенничества при реставрации объектов Кремля. Бизнесмен подобными проектами занимается давно, а сейчас его компания задействована в восстановлении Мариуполя, несмотря на свой статус "недобросовестного поставщика". Что еще известно об Орынчуке - в материале ЗАКС.Ру.

Московский Кремль

Басманный суд Москвы 10 ноября арестовал руководителя ООО "Петербургский Ренессанс" Ивана Орынчука до конца декабря, написал "Коммерсант". Как сообщило издание со ссылкой на версию Следственного комитета, бизнесмен вместе с сестрой Оксаной якобы похитили более 70 млн рублей из авансовых платежей по контракту на реставрацию объектов Московского Кремля. Договор заключен с Федеральной службой охраны России (ФСО), уточнили в СМИ. По информации "Коммерсанта", предприниматель в особо крупном мошенничестве не сознался:

"Сам Иван Орынчук вину не признал. Он сказал, что "кремлевские" контракты были заключены на сумму 400 млн руб., но уже в мае 2019 года заказчиком были расторгнуты".

Суд отправил Орынчука под арест до конца декабря. Его сестра получила аналогичную меру пресечения.

"Коммерсант" напомнил, что ранее Военный суд признал виновным в получении взяток бывшего замначальника отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Алексея Голохвостова. Ему дали 11 лет колонии. Согласно решению суда, один из вменяемых офицеру эпизодов - вымогательство и получение взятки в 700 тысяч рублей у представителя "Петербургского Ренессанса" за принятие работ по реставрации стен и башен Московского Кремля.

Реставрация Московского Кремля продолжается несколько лет. В 2018 году Орынчук в интервью "РИА Новости" обещал, что работы завершатся к концу 2020 года. Однако, ни тогда, ни сейчас информации об окончании реставрации не публиковалось. Наоборот, в августе 2019 года комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников сообщил СМИ, что реставрация закончится до 2021 года. Кто именно занимается работами, он не уточнил.

Подошел под монастырь

Предприниматель Орынчук Иван Кузьмич - уроженец Ивано-Франковской области Украины. В России у него было несколько компаний, которые занимались реставрацией зданий, их сносом и другими строительными работами. По данным "Спарк-Интерфакс", две организации сейчас ликвидированы, а работать продолжают "Петербургский ренессанс" и ООО ""Реставрационно-строительная компания "Рубин".

При этом, в СМИ Орынчук фигурирует не только как глава этих компаний, но и как руководитель реставрационных работ организации "Балтстрой". Последняя занималась восстановлением Ново-Иерусалимского монастыря в 2010-х.

За работами следил Попечительский совет, в который входили патриарх Кирилл и тогда еще председатель правительства Дмитрий Медведев. Для них Орынчук проводил экскурсии и показывал, как идет реставрация.

Работы были успешно завершены в 2015 году, сообщается на сайте Русской православной церкви. При этом, "Вести.ru" в январе 2016 года рассказывали, что монастырь ждет еще несколько преобразований.

После истории с Ново-Иерусалимским монастырем Орынчука упоминают в СМИ в связи с работами на объектах Кремля. Затем про предпринимателя практически ничего было не слышно.

В ноябре 2020 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Петербургу подала заявление о признании Орынчука банкротом, следует из материалов на сайте петербургского арбитражного суда. Сейчас суд ждет отчета арбитражного управляющего, который ведет процедуру реструктуризации долгов предпринимателя.

С компанией Орынчука "Петербургский ренесанс" тоже не все гладко. В октябре 2021 года ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков, указано на сайте госзакупок. Причины - уклонение от заключения контракта и расторжение контракта.

Летом 2022 года прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинение по уголовному делу о невыплате зарплаты (ч.2 ст.145.1 УК РФ) в отношении бывшего гендиректора ООО "Петербургский Ренессанс". Сумма задолженности составила 2,3 млн рублей, заявили в прокуратуре.

"По версии следствия, 8 работникам организации в период с мая 2018 г. по март 2019 г. не выплачивалась заработная плата. При этом финансовая возможность у предприятия имелась", - сообщили в ведомстве.

Там имя экс-руководителя "Петербургского Ренессанса" не раскрыли. На сайте мировых судов указано, что дело возбудили в отношении Оксаны Орынчук - сестры Ивана. Суд производство дела прекратил из-за истечения сроков давности.

Кроме этого, к "Петербургскому ренесансу" в 2019-2020 годах бывшие сотрудники подавали иски о взыскании зарплаты в суды Петербурга и Москвы. В ряде случаев суды вставали на сторону работников и принимали решения обязать компанию выплатить сумму задолженности.

Дома Мариуполя

В мае 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале рассказал о своем общении с главой администрации Мариуполя Константином Иващенко. Чиновники решили сделать свои города побратимами, заявил губернатор Петербурга. Тогда же он сообщил, что Северная столица готова оказать содействие в возрождении Мариуполя.

Беглов об участии частных компаний в восстановлении города не говорил, ограничиваясь определением "наши специалисты". О том, что Орынчук задействован в работах в Мариуполе, публично стало известно 2 ноября на заседании Законодательного собрания Петербурга. Тогда депутаты вручили предпринимателю почетную грамоту за вклад в восстановление города. Председательствующий в тот день вице-спикер Николай Бондаренко представил бизнесмена как руководителя службы заказчика ООО "Реставрационно-строительная компания "Технострой"".

- Мы его награждаем за добросовестный труд, большой личный вклад в восстановление города-побратима Мариуполя, - сказал Бондаренко.

После получения грамоты и небольшой коробочки Орынчук выступил с трибуны. Он рассказал, что в Мариуполе находится уже 5 месяцев.

- Могу подтвердить и сказать: всё, что делает Санкт-Петербург, будет выполнено. Все поставленные задачи выполняются четко, беспрекословно. И я могу сказать, что самую большую лепту в восстановлении Мариуполя, по опыту скажу, делает Санкт-Петербург, - заявил Орынчук.

По данным "Коммерсанта", следствие в суде 10 ноября по определению меры пресечения предпринимателю заявило, что его арест "на ход восстановительных работ в Мариуполе" не повлияет. ЗАКС.Ру поинтересовался мнением спикера ЗакСа и члена "Единой России" Александра Бельского об аресте бизнесмена.

"Законодательное собрание наградило Орынчука за конкретные действия - добросовестный труд и восстановление Мариуполя. Если у Следственного комитета есть к нему вопросы - это другая история. Идут следственные действия, дождёмся их результатов", - передала пресс-служба парламента слова Бельского.

София Саттарова