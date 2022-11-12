В России повторно отменили премьеру фильма "Мы" по антиутопии Замятина

Премьера на российских киноэкранах фильма-антиутопии "Мы" по одноименному роману Евгения Замятина, намеченная на 1 декабря, не состоится. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя прокатной компании "Централ Партнершип", который не смог назвать причин отмены премьеры и рассказать о дальнейшей судьбе картины в России. Известно только, что новая дата первого показа пока не назначена. Фантастический фильм снял режиссер Гамлет Дульян.

Выход готовой кинокартины в свет откладывается уже больше года: прошлой осенью, согласно официальному объяснению, началу проката помешали связанные с пандемией ограничения. Показ, перенесенный на 8 сентября нынешнего года, тоже сорвался.

Роман "Мы", написанный в 1920 году, был запрещен к публикации в Советском Союзе в течение почти семидесяти лет. В книге изображается тоталитарным образом устроенный мир с подавлением в людях творческого начала и иных проявлений индивидуальности: даже вместо привычных имен они обозначаются по номерам.