У Витебского вокзала открыли новое общественное пространство

В Адмиралтейском районе Петербурга открыли новое общественное пространство: сквер, который начали разбивать в августе, занял место между улицей Введенского канала и зданием Витебского вокзала. Событие приурочили к 185-летию со дня открытия транспортного узла.

"Район сделал подарок к юбилею вокзала, благоустроил территорию в 1250 квадратных метров", - прокомментировал губернатор Александр Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Проект работ прошел стадию общественного обсуждения. Утверждается, что исполнители учли пожелания граждан. Первоначально открыть рекреацию, выполненную в "железнодорожном" стиле, планировали месяцем ранее.

В предыдущие годы участок земли был занят точками несанкционированной торговли.

фото: пресс-служба Смольного