Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения главы Красноборского поселения

Петербургский главк полиции возбудил уголовное дело в связи с избиением 57-летнего главы совета депутатов Красноборского поселения Ленобласти Александра Канцерева, о котором ранее сообщил портал 47news. В пресс-релизе от ГУ МВД не называется имя пострадавшего, находящегося в тяжелом состоянии, однако изложенные детали происшествия совпадают с предыдущими новостями о депутате.

В рамках дела, возбужденного по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), силовики ищут мужчину, чей силуэт попал на камеры наблюдения.

Напомним, СМИ ранее написали, что в одиннадцатом часу вечера в пятницу возле дома Канцерева в Красном Бору его избил металлической трубой неизвестный, после чего скрылся. Депутат получил переломы костей головы и был госпитализирован в петербургскую больницу.