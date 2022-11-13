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Новости 10:36

Путин предложил лишать приобретённого гражданства за дискредитацию российской армии

фото ЗакС политика Путин предложил лишать приобретённого гражданства за дискредитацию российской армии

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение депутатов Государственной думы поправку, которая расширяет перечень преступлений, за совершение которых могут лишить приобретённого гражданства, передаёт РИА Новости.

Корректива вносит изменения в статью 24 законопроекта о гражданстве, дополняя её статьями Уголовного кодекса о дискредитации Вооружённых сил РФ, публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ, распространении фейков о российской армии и работе в нежелательной организации (статьи 280.3, 280.1, 207.3 и 284.1 УК РФ).

В первичном варианте проекта закона процедура лишения гражданства распространялась также на преступления против государства, по террористическим и наркотическим статьям, за подделку документов или по добровольному желанию.

Ранее, напомним, Путин подписал указ об упрощённом порядке выдачи российского гражданства иностранцам и лицам без гражданства, заключившим контракты о прохождении службы в ВС РФ.


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