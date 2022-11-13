Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе может пойти снег

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился прогнозом погоды на следующую неделю: так, отметил он, благодаря циклону в городе пойдёт с нег, а антициклон принесёт похолодание. Сводка приведена в Telegram-канале метеоролога.

"Перспективы развития атмосферных процессов над Северо-Западным районом не меняются, и похолодание приходит на следующей неделе в Санкт-Петербург", - делится Колесов.

В течение воскресенья, 13 ноября, погоду в Петербурге будет формировать приходящий антициклон, а уже в понедельник у ближайшего соседа города на Неве - Ленобласти - температура в регионах может опуститься до минусовых показателей.

Во вторник в город придёт циклон, который принесёт с собой снег. Восточной части 47 региона следует ждать уплотнения снежного покрова, так как там будет заметно холоднее.

"С середины недели холодный антициклон устойчиво будет располагаться над нашими районами, поэтому зимняя погода все же приходит и в Санкт-Петербург. Но это все уточним с началом рабочей недели", - отчитался синоптик.

Сегодня в Петербурге солнечно: день, напомним, стал вторым с начала месяца, когда в городе появилось солнце. Вечером при этом возможен дождь.