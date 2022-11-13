Президент Грузии: С начала мобилизации в РФ в страну въехали 700 тысяч россиян

С начала мобилизационных мероприятий в России, объявленных 21 сентября, в Грузию въехали свыше 700 тысяч россиян, а остались при этом 100 тысяч, известила президент страны Саломе Зурабишвили, чьи слова приводят "Ведомости".

По словам Зурабишвили, приехавшие не желали "разделить судьбу воюющей России и быть мобилизованными".

"600 000 человек, вероятно, уехали в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы. Около 100 000 остались", — поделилась президент.

Также в заметке сообщается, что на сегодняшний день, согласно официальным данным, в Грузии находятся порядка 30 тысяч беженцев с Украины.

Прецедентных ситуаций с участием граждан РФ, добавила также Зурабишвили, в стране пока не фиксировалось, однако иногда между сторонами происходят "словесные перепалки".

Ранее, напомним, сообщалось, что страны СНГ приняли рекордное число россиян за последние пять лет. Всплеск стихийной миграции пришёлся на объявление частичной мобилизации.