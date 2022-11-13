ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:55

Президент Грузии: С начала мобилизации в РФ в страну въехали 700 тысяч россиян

фото ЗакС политика Президент Грузии: С начала мобилизации в РФ в страну въехали 700 тысяч россиян

С начала мобилизационных мероприятий в России, объявленных 21 сентября, в Грузию въехали свыше 700 тысяч россиян, а остались при этом 100 тысяч, известила президент страны Саломе Зурабишвили, чьи слова приводят "Ведомости".

По словам Зурабишвили, приехавшие не желали "разделить судьбу воюющей России и быть мобилизованными".

"600 000 человек, вероятно, уехали в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и страны Европы. Около 100 000 остались", — поделилась президент.

Также в заметке сообщается, что на сегодняшний день, согласно официальным данным, в Грузии находятся порядка 30 тысяч беженцев с Украины. 

Прецедентных ситуаций с участием граждан РФ, добавила также Зурабишвили, в стране пока не фиксировалось, однако иногда между сторонами происходят "словесные перепалки".

Ранее, напомним, сообщалось, что страны СНГ приняли рекордное число россиян за последние пять лет. Всплеск стихийной миграции пришёлся на объявление частичной мобилизации.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама