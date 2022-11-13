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Новости 16:31

Кремль: Путин поручил демобилизовать студентов из ЛДНР

фото ЗакС политика Кремль: Путин поручил демобилизовать студентов из ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин дал своим подчинённым поручение демобилизовать студентов из Луганской и Донецкой народных республик, ранее призванных на военную службу, рассказал кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявление которого приводит РИА Новости.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооружённые силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения", — отчитался Песков.

Отметим, что под мобилизацию учащиеся вузов ЛДНР попали до включения самопровозглашённых республик в состав России. Предполагается, что в ближайшее время им предстоит отправиться домой и продолжить обучение.

Ранее, напомним, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что на отсрочку от мобилизации могут претендовать все обучающиеся в вузах и техникумах, которые имеют государственную аккредитацию. 


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