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Новости 17:59

Жители Васильевского острова передали одежду военным, проходящим лечение после СВО

фото ЗакС политика Жители Васильевского острова передали одежду военным, проходящим лечение после СВО

Петербуржцы, состоящие в василеостровском отделении общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", в компании с работниками Комплексного центра передали гуманитарную помощь вернувшимся со специальной военной операции (СВО) бойцам, которые проходят восстановление в городских госпиталях.

К примеру, в Первый военно-морской клинический госпиталь, где проходят лечение солдаты и офицеры, активисты привезли бельё, толстовки, футболки, спортивные костюмы.

Также в организации напомнили, что все желающие помочь военным могут принести предметы первой необходимости, продуктовые наборы, детское питание, средства гигиены для жителей ЛДНР, обратившись в пункты сбора гумпомощи на 6-й линии, 21, и на улице Кораблестроителей, 35, корпус 3.

Ранее власти Ленобласти направили в зону СВО два КамАЗа со спальниками и резиновыми сапогами.


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