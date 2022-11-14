СПБ Биржа прекратила торговлю акциями Meta Platforms*

Начиная с понедельника, 14 ноября, СПБ Биржа перестала торговать акциями американской компании Meta Platforms*, сообщило агентство "Прайм". Двумя днями ранее все операции с бумагами компании прекратила Московская биржа.

"С 14 ноября 2022 года акции будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах торгов", — приводит "Прайм" сообщение СПБ Биржи.

Решение о приостановке торгов акциями Meta* продиктовано включением компании в реестр общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности. При этом фактически торговля бумагами компаниями на СПБ Бирже была прекращена ранее, поскольку 12 и 13 ноября там выходные.

Остается неизвестным, следует ли ожидать возобновления торговли акциями Meta* в России, либо же их держателям будут грозить уголовные риски. Возможность последнего на прошлой неделе допустил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин, заявивший, что "уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен".

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

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