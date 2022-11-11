Центробанк допустил возможность уголовных рисков за инвестиции в Meta*

Банк России не исключает возможность уголовной ответственности для держателей акций Meta Platforms* после прекращения торговли этими бумагами на СПБ Бирже, сообщил 11 ноября РБК со ссылкой на заявление первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина.

"Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен", — высказался Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022. По его словам, Центробанк должен для начала "решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями". В случае положительного ответа на этот вопрос представитель регулятора допустил возможность "каких-то ограничений".

Чистюхин также отметил, что Центробанк не уполномочен определять статус компаний как экстремистских организаций. При этом он поддержал политику СПБ Биржи, выводящей акции Meta* из оборота.

Американская компания Meta* была признана экстремистской организацией в марте 2022 года решением Тверского суда Москвы. В октябре Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена