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Новости 10:36

Депутат Луговой пожаловался правоохранителям на "потенциальных иностранных агентов" из образовательного проекта "История"

фото ЗакС политика Депутат Луговой пожаловался правоохранителям на "потенциальных иностранных агентов" из образовательного проекта "История"

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился в надзорные и правоохранительные с просьбой проверить деятельность образовательного проекта "История", сообщило 14 ноября ТАСС.

Как следует из представленного агентству сообщения ЛДПР, Луговой "обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность потенциальных иностранных агентов, действующих под прикрытием образовательного проекта "История"".

Согласно данным ЛДПР, проект "История" был создан историком-юристом из Воронежа Светланой Манаковой в мае 2022 года. Речь идет об образовательных курсах на тему отечественной истории. В то же время, по версии Лугового, курс лекций в рамках проекта дается якобы с неверными фактами и "вольной трактовкой событий". Также недовольство парламентария вызвало то, что проект популяризируется посредством Instagram**, а также при помощи Telegram-канала.

Как считает Луговой, Манакова среди прочего "обучает подписчиков методам доведения окружению <...> заведомо необъективных сведений о социально значимых и внутриполитических обстоятельствах в России", в том числе и о спецоперации на Украине, передает ТАСС. В предлагаемых ей контраргументах либерал-демократ разглядел подмену понятий и фальсификацию истории с целью представить Россию государством-агрессором в нынешний и более ранние периоды ее существования.

В действиях Манаковой и ее коллег Луговой заподозрил наличие "единого противоправного умысла и распределенных функций, что характерно для деятельности группы лиц по предварительному сговору".

"Учитывая, что в настоящее время все участники проекта, предположительно, находятся за рубежом, их деятельность может координироваться иностранными спецслужбами и целенаправленно использоваться для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", — заключил он.

Ранее Луговой предложил наказывать за госизмену и шпионаж сроками заключения вплоть до пожизненных, а осужденных за госизмену лишать права на апелляцию.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: duma.gov.ru


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