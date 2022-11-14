Депутат Луговой пожаловался правоохранителям на "потенциальных иностранных агентов" из образовательного проекта "История"

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился в надзорные и правоохранительные с просьбой проверить деятельность образовательного проекта "История", сообщило 14 ноября ТАСС.

Как следует из представленного агентству сообщения ЛДПР, Луговой "обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность потенциальных иностранных агентов, действующих под прикрытием образовательного проекта "История"".

Согласно данным ЛДПР, проект "История" был создан историком-юристом из Воронежа Светланой Манаковой в мае 2022 года. Речь идет об образовательных курсах на тему отечественной истории. В то же время, по версии Лугового, курс лекций в рамках проекта дается якобы с неверными фактами и "вольной трактовкой событий". Также недовольство парламентария вызвало то, что проект популяризируется посредством Instagram**, а также при помощи Telegram-канала.

Как считает Луговой, Манакова среди прочего "обучает подписчиков методам доведения окружению <...> заведомо необъективных сведений о социально значимых и внутриполитических обстоятельствах в России", в том числе и о спецоперации на Украине, передает ТАСС. В предлагаемых ей контраргументах либерал-демократ разглядел подмену понятий и фальсификацию истории с целью представить Россию государством-агрессором в нынешний и более ранние периоды ее существования.

В действиях Манаковой и ее коллег Луговой заподозрил наличие "единого противоправного умысла и распределенных функций, что характерно для деятельности группы лиц по предварительному сговору".

"Учитывая, что в настоящее время все участники проекта, предположительно, находятся за рубежом, их деятельность может координироваться иностранными спецслужбами и целенаправленно использоваться для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", — заключил он.

Ранее Луговой предложил наказывать за госизмену и шпионаж сроками заключения вплоть до пожизненных, а осужденных за госизмену лишать права на апелляцию.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

Фото: duma.gov.ru