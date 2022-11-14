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Новости 11:21

Бастрыкин запросил доклад о состоянии дома на Невском проспекте

фото ЗакС политика Бастрыкин запросил доклад о состоянии дома на Невском проспекте

Жалобы жильцов дома № 122 по Невскому проспекту привлекли внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщила 14 ноября пресс-служба ведомства. Как отмечается, первоначально об условиях, в которых приходится жить, горожане рассказали в социальных сетях.

По информации СК, жильцы "указывают на аварийное состояние дома: протекает крыша, прогнивают перекрытия, разрушаются стены и лестницы". Отдельное их недовольство связано с работой отеля в здании. По мнению горожан, оно "не соответствует требованиям законодательства".

Бастрыкин отдал распоряжение и. о. главы Главного следственного управления СК по Петербургу Марине Парастаевой доложить о сложившейся ситуации.

Ранее Бастрыкин распорядился организовать проверку по факту сведений о нарушении прав жильцов дома в Малом Карлино, которых заливает дождем из-за недоделанного ремонта крыши.

Фото: sledcom.ru


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