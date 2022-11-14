Минобороны пообещало досрочно произвести выплаты мобилизованным за декабрь

Выплаты мобилизованным за декабрь поступят до 25 декабря, говорится в ответе замглавы Министерства обороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова. Скриншоты документа парламентарий опубликовал 14 ноября в своем Telegram-канале.

"Выплата денежных средств гражданам, призванным по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, будет производиться с 10 по 20 число каждого месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря", — говорится в ответе Шевцовой.

Обращение Иванова в Минобороны было связано с его тревогой за то, чтобы ведомство не оставило мобилизованных без денег в канун Нового года, следует из сообщения депутата. Указав, что выплаты мобилизованным приходят за уже истекший месяц, он констатировал: "Минус такой схемы в том, что к Новогодним праздникам мобилизованный, а, значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты". Как следует из ответа Минобороны, выплаты гражданам должны быть переведены до праздников.

"Размер денежного довольствия и отдельных выплат гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации <...> составляет не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения", — также указала Шевцова в своем ответе на депутатский запрос.

В начале ноября президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере не менее 195 тысяч рублей военнослужащим по контракту и мобилизованным гражданам.