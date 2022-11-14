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Новости 12:38

Смольному добавят новое полномочие в сфере использования автодорог

фото ЗакС политика Смольному добавят новое полномочие в сфере использования автодорог

В ЗакСе предложили уточнить полномочия правительства Петербурга в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

Согласно новой  инициативе депутатов, городская администрация сможет обеспечивать информационное обеспечение автомобилистов "в том числе посредством системы контроля". Законопроект с этим уточнением подготовили сразу четыре депутата из трех фракций: единороссы Марина Макарова и Денис Четырбок, лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов и справоросс Александр Новиков

В пояснительной записке они указали, что, благодаря системе контроля, граждане смогут свободно получать в интернете информацию об автомобильных дорогах. Порядок предоставления сведений и доступа к системе городскому правительству предстоит определить отдельно.

Ранее создать систему контроля дорожных фондов поручил Владимир Путин. Она должна прийти на смену Единому государственному реестру автомобильных дорог. СКДФ уже начала действовать в пилотном режиме.


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