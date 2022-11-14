Петербуржцы попросили Бастрыкина спасти кладбище первых строителей города

Жители Петроградской стороны направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой помешать уничтожению кладбища первых строителей Петербурга и фундамента деревянной церкви Святой Марии, сообщил 14 ноября Telegram-канал "Градозащитный пресс-центр".

Речь идет об участке на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, где в 2014 году в ходе археологических раскопок было обнаружено кладбище начала XVIII века и фундамент лютеранской церкви второй половины XIX века, разобранной во время блокады Ленинграда на дрова.

"В 2014 году в ходе археологических изысканий здесь были обнаружены и извлечены останки 255 человек, однако проведенные историко-культурные исследования позволяют предполагать, что необнаруженными остаются еще сотни останков", — говорится в письме Бастрыкину. Авторы обращения полагают, что руководство КГИОП "преступно уклоняется от своих прямых обязанностей по охране уникального объекта", что чревато "застройкой этой территории апартаментами и безвозвратной утратой старейшего петербургского некрополя".

Подписанты уточнили, что после общественного резонанса в связи с обнаружением кладбища участок был отнесен к зоне рекреации Р2. Однако КГИОП "отказался признавать ценность объекта и брать его под охрану", что видится подписантам "первым и самым главным шагом к уничтожению уникальной археологической находки". Следующим шагом, согласно их опасениям, станет перевод территории в зону общественно-деловой застройки, что может произойти при утверждении Генерального плана Петербурга депутатами Заксобрания.

В своем обращении петербуржцы попросили Бастрыкина назначить проверку решений сотрудников КГИОП и "в случае обнаружения корыстных причин либо халатности" в их действиях привлечь виновных к ответственности. Также главу СК попросили "содействовать возвращению указанного объекта под правовую защиту в рамках законодательства об охране памятников".

Ранее Бастрыкин поручил доложить ему о состоянии дома на Невском проспекте.