Песков увязал дату пресс-конференции Путина с посланием парламенту

Сроки проведения большой пресс-конференции президента Владимира Путина будут зависеть от даты послания Федеральному собранию, заявил 14 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. От этой же даты будет зависеть время проведения и других мероприятий, следует из его слов.

"Президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. <...> Они должны разноситься по времени", — цитирует Пескова РИА "Новости". По словам представителя Кремля, самым главным событием станет послание Федеральному собранию. "Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам", — уточнил он.

Сегодня же РБК сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что даты проведения большой пресс-конференции и прямой линии Путина могут быть отодвинуты на 2023 год. Двое собеседников издания заявили, что подготовка мероприятий сейчас не ведется. При этом один из конфидентов уточнил, что при принятии решения о сроках будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.

Ранее Песков не смог озвучить даты послания Путина парламенту и его встречи с россиянами по поводу частичной мобилизации.