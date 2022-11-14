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Новости 13:45

Песков увязал дату пресс-конференции Путина с посланием парламенту

фото ЗакС политика Песков увязал дату пресс-конференции Путина с посланием парламенту

Сроки проведения большой пресс-конференции президента Владимира Путина будут зависеть от даты послания Федеральному собранию, заявил 14 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. От этой же даты будет зависеть время проведения и других мероприятий, следует из его слов.

"Президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. <...> Они должны разноситься по времени", — цитирует Пескова РИА "Новости". По словам представителя Кремля, самым главным событием станет послание Федеральному собранию. "Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам", — уточнил он.

Сегодня же РБК сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что даты проведения большой пресс-конференции и прямой линии Путина могут быть отодвинуты на 2023 год. Двое собеседников издания заявили, что подготовка мероприятий сейчас не ведется. При этом один из конфидентов уточнил, что при принятии решения о сроках будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.

Ранее Песков не смог озвучить даты послания Путина парламенту и его встречи с россиянами по поводу частичной мобилизации.


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