Песков затруднился назвать даты встречи Путина с россиянами из-за мобилизации и его послания Федеральному собранию

Дата обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию пока не определена, оно должно состояться до конца года, заявил 14 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Пока до конца года планируем [оглашение послания парламенту]", — приводит ТАСС слова представителя Кремля. Более точную информацию о сроках Песков пообещал озвучить, "когда будет точное уже понимание".

Равным образом пресс-секретарь президента не смог назвать дату проведения встречи Путина с россиянами по поводу частичной мобилизации, сообщило РИА "Новости". Соответствующее намерение президент выразил в ходе своей поездки в Тверскую область неделей ранее.

"Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно", — заявил Песков на вопрос о том, понятен ли формат встречи и назначена ли ее дата.

Ранее Песков не смог назвать формат и сроки проведения прямой линии президента.