Формат и сроки проведения прямой линии Путина пока не определены, заявили в Кремле

Решение по формату и срокам проведения прямой линии президента Владимира Путина пока не принято, заявил 11 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он отметил, что работа над посланием Федеральному собранию ведется уже давно.

"По посланию работа начата давно, и ведется она давно. Это работа, которая очень растянута по времени", — цитируют Пескова "Известия".

Говоря о прямой линии, представитель Кремля допустил возможность ее совмещения с итоговой пресс-конференцией Путина. "Никакие варианты не исключаем, будем информировать по мере того, как президент определится с графиком", — высказался он.

О возможности объединения прямой линии с итоговой пресс-конференцией Песков высказывался еще в начале августа. Тогда же он называл в качестве возможного времени проведения мероприятия осень или зиму. До этого в течение лета ему неоднократно приходилось отвечать на вопрос о сроках. К примеру, в начале июня он допускал возможность того, что Путин выступит после завершения ПМЭФ.