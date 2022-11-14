Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке судебных производств в отношении мобилизованных россиян

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал внесенный в конце октября законопроект о приостановлении судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан и добровольцев, поведал 14 ноября Telegram-канал парламентской фракции "Единой России".

По сообщению единороссов, комитет одобрил инициативу и рекомендовал ее принятие в первом чтении.

По словам одного из соавторов проекта, депутата Дмитрия Вяткина, рассмотрение проекта состоится уже на этой неделе. "Надо особо подчеркнуть, что приостановление взыскания в рамках исполнительного производства не будет распространяться на долги по алиментам и возмещению вреда в связи со смертью кормильца", — добавил он.

Депутат Игорь Антропенко отметил, в свою очередь, что действующие кодексы по-разному трактуют отношения граждан и приставов в ходе призыва, отчего "возникает правовая неопределенность".

"Теперь судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан должны быть приостановлены с момента призыва по повестке или записи добровольцем", — пообещал Антропенко и анонсировал закрепление единого перечня оснований для приостановки производств в отношении мобилизованных и добровольцев.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 28 октября. Его соавторами выступили, среди прочих, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сенатор Андрей Клишас, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и ряд других единороссов.