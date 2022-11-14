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Новости 14:58

Кабмин выделит средства на расширение программы производства авиадвигателей

фото ЗакС политика Кабмин выделит средства на расширение программы производства авиадвигателей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении господдержки проектов по производству и выпуску авиадвигателей для всей линейки гражданских и военных самолетов в России, сообщила пресс-служба правительства 14 ноября. Теперь в программу включены проекты по увеличению производства двигателей для самолетов МС-21, Ту-214, "Сухой Суперджет" и Ил-114-300.

По сообщению кабмина, на эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет потратить свыше 44 миллиардов рублей из федерального бюджета. " С помощью господдержки производители приобретут необходимое оборудование, проведут его монтаж и установку, а также пусконаладочные работы, изготовят оснастку для расширения серийного производства этих двигателей", — уточнили в правительстве.

Предполагается, что благодаря выделяемым средствам в течение двух лет удастся выпустить около 50 двигателей для самолетов "Сухой Суперджет", около 20 двигателей для Ту-214 и еще 14 — для МС-21.

"Одновременно должны быть выполнены научно-исследовательские работы по созданию двигателя большой тяги ПД-35, — добавили в правительстве. — Завершить разработку и создание прототипа этой уникальной силовой установки планируется до конца 2024 года".

В конце октября стало известно о подготовке Минтрансом проекта постановления, разрешающего ремонт иностранных самолетов с помощью неоригинальных запчастей.


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