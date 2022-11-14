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Новости 15:40

Суд отказал петербуржцу, желавшему перевестись из минометчиков в артиллеристы

фото ЗакС политика Суд отказал петербуржцу, желавшему перевестись из минометчиков в артиллеристы

Выборгский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска Сергею Кастрикину, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, передает объединенная пресс-служба городских судов. Кастрикин добивался от военкомата перевода из минометчиков в артиллеристы, поскольку это соответствует его военной специальности. При невозможности смены профиля истец настаивал на отмене решения о его призыве.

По мнению судьи, в данном случае можно говорить о родственных специальностях, а значит, артиллерист, с его точки зрения, способен исполнять обязанности минометчика.

"Вот летчик моряком быть не может", - гласил один из доводов судьи.

Мотивировочная часть юридического решения пока не готова.


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