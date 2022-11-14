Бастрыкин запросил доклад о ситуации со сломанным лифтом в доме на юго-западе Петербурга

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на распространившуюся информацию о техническом состоянии одного из домов на Авангардной улице в Петербурге, передает пресс-служба СК. Его внимание привлекли сведения о лифте, который не работает в десятиэтажке уже несколько месяцев, что создает трудности для пенсионеров и матерей с детьми.

Глава ведомства потребовал от петербургских коллег представить ему доклад о проблеме и в том числе проверить данные о том, что в отсутствие работающего лифта жильцы вынуждены продолжать платить бездействующей управляющей компании за его обслуживание.

Ранее в понедельник 14 ноября сообщалось, что Бастрыкина заинтересовали жалобы на аварийное состояние дома №122 по Невскому проспекту и на нахождение в нем гостиницы.