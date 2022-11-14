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Новости 16:14

На Дворцовой площади мать срочника требовала вернуть сына из Белгородской области

фото ЗакС политика На Дворцовой площади мать срочника требовала вернуть сына из Белгородской области

В Петербург приехали около 20 членов общественного объединения "Совет жен и матерей" из разных городов России. В понедельник, 14 ноября, они пытались встретиться с командованием Западного военного округа, чтобы рассказать о своих жалобах на нарушения, возникшие при мобилизации и призыве срочников.

Одна из женщин встала в одиночный пикет на Дворцовой площади. Она развернула плакат с требованием к командующему Западным военным округом Роману Бердникову вернуть в часть ее сына-срочника.

Она заявила, что хочет встретиться с начальством штаба ЗВО и донести до них, что необученных срочников рядом с западной границей Белгородской области быть не должно. 

Пикетчицу зовут Виктория Санникова, она приехала из Томска, рассказала ЗАКС.Ру представительница "Совета жен и матерей" Ольга Цуканова. Сына Санниковой, по ее словам, призвали в поселок Завода Мосрентген в Москву, а затем увезли в Белгородскую область.

По словам Цукановой, многие приехавшие в Петербург привезли обращения не только от себя, но и от жительниц своих регионов.

- Я сама привезла целый пакет обращений, потому что приехать сюда не все могут. Но командование Западного военного округа нас не приняло. Вышел какой-то человек в штатском, предложил сдать телефоны и сказал, что примет наши "бумажки", - рассказала Цуканова.

Сдать телефоны жены и матери военнослужащих отказались. Они также настаивали на личном приеме. Так и не добившись очной встречи, женщины направились в военную прокуратуру, чтобы оставить жалобы на руководство ЗВО. У здания военной прокуратуры развернули еще один плакат. Цуканова отметила, что приехавшие в Петербург женщины настроены решительно и намерены добиться личной встречи с руководством ЗВО.


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