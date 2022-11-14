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Новости 16:29

Обнажившийся на фоне Спаса на Крови петербуржец отделался штрафом

фото ЗакС политика Обнажившийся на фоне Спаса на Крови петербуржец отделался штрафом

Мировой судья судебного участка №199 Центрального района Петербурга приговорил 17-летнего Андрея Курдова, проходящего по делу об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК), к штрафу в размере 80 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Молодого человека преследовали после того, как он вместе с 15-летним другом другом во время фотосессии снял штаны на фоне Спаса на Крови и опубликовал получившиеся снимки в социальной сети.

Суд счел, что демонстрацией голых ягодиц на фоне культового сооружения Курдов совершил глумление и выразил неуважение к обществу, руководствуясь хулиганскимии побуждениями. Свою вину фигурант дела признал. Дело, заведенное после жалобы активиста Тимура Булатова, слушалось в особом порядке.


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