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Новости 19:10

Суд отклонил жалобу социолога Кагарлицкого* на признание его иноагентом

фото ЗакС политика Суд отклонил жалобу социолога Кагарлицкого* на признание его иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы отказал социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* в его жалобе на признание его иностранным агентом, которое состоялось в начале мая. Об этом сообщил единомышленник левого мыслителя, депутат Мосгордумы Евгений Ступин в своем Telegram-канале. Как считает Ступин, лично присутствовавший на суде, решение выносила "проверенная" судья, регулярно, по его наблюдениям, действующая в интересах политического руководства.

"Настаиваю, что судьи должны избираться народом. Тогда можно будет рассчитывать на их реальные  независимость и объективность", - рассудил депутат по итогам заседания.

Ступин рассказал, что ранее добивался разъяснений нового статуса Кагарлицкого* от Минюста, но ответом ему было "перечисление общих норм закона без указания на конкретные факты финансирования из-за рубежа".

*Минюст включил Бориса Кагарлицкого в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Рабкор / YouTube (скриншот)


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