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Новости 19:47

Информационные системы Петербурга переводят в режим повышенной готовности

фото ЗакС политика Информационные системы Петербурга переводят в режим повышенной готовности

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность исполнения президентских указов по обеспечению военной спецоперации на Украине, в связи с чем в городе активизировалась работа по отлаживанию кибербезопасности. Об этом сообщает сайт телеканала "Санкт-Петербург".

"Мы подготовили Концепцию информационной безопасности исполнительных органов государственной власти города. Сегодня приводим информационные системы в состояние повышенной готовности", - приводятся слова чиновника.

По имеющимся у Беглова данным, за первые десять месяцев 2022 года удалось справиться с более чем двустами тысячами кибератак на интернет-ресурсы городских органов власти и различных организаций. Он подчеркнул, что большинство хакерских атак совершались из-за рубежа.

Напомним, что в конце ноября президент Владимир Путин создал специальный координационный совет из силовиков и чиновников, занятый обеспечением потребностей армии.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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